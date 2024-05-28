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Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії, - Фіала

Прага, Вівторок 28 травня 2024 22:20
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Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії, - Фіала Фото: Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вже найближчими днями нададуть артилерійські снаряди, які закупили у рамках чеської ініціативи.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Він розповів, що п'ятнадцять країн Євросоюзу та НАТО зібрали на снаряди для України вже понад 1,6 мільярда євро.

"Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може очікувати першу партію найближчими днями", - зазначив Фіала.

Прем'єр також уточнив, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від союзників 918 одиниць важкої техніки, майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 мільйона боєприпасів та ракет великого калібру.

Ініціатива Чехії

Варто зауважити, що президент Чехії Петр Павел запропонував придбати артилерійські снаряди для України у третіх країн після того, як ЄС не виконав свою обіцянку передати українським захисникам мільйон снарядів за рік.

Після цього союзники України почали виділяти кошти на закупівлю снарядів. Спочатку у Києві очікували, що боєприпаси почнуть постачати у квітні, але цього так і не сталося.

Загалом українським захисникам можуть передати до 1,5 млн снарядів у рамках ініціативи Чехії, заявляв у березні міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

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