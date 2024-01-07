Надаль несподівано знявся з Australian Open: відома причина
Дворазовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії Рафаель Надаль відмовився від участі в цьогорічному розіграші за тиждень до старту змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter спортсмена.
37-річний іспанець знявся з Australian Open-2024 через ушкодження. Турнір стане четвертим пропущеним мейджором поспіль для знакового тенісиста.
"Щойно я дістався до Мельбурна, то зробив МРТ, яка виявила в мене мікророзрив м'яза, але не в тій частині, де я мав травму, тож це хороша новина. Зараз я не готовий виступати на максимальному рівні підготовки до п'ятисетових матчів. Лечу в Іспанію, щоб зустрітися з лікарем, пройти курс лікування та відпочити", – заявив Надаль.
Досвідчений іспанець пропустив фактично весь сезон-2023. На Australian Open торік він зазнав травми стегна. У процесі довгої реабілітації Надаль припустив, що новий тенісний сезон може стати останнім у його професіональній кар'єрі. Повернувся на корт зірка в Брісбені, де дійшов до чвертьфіналу.
Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024
Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C
Хто такий Рафа Надаль
Уродженець Майорки, потрапив до туру в 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, вважається королем ґрунтових турнірів.
Іспанець виграв 22 турніри Великого шолома та ділить із сербом Джоковічем першість за кількістю таких перемог. На Олімпійських іграх-2008 виграв "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.
Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія".
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