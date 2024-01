Надаль несподівано знявся з Australian Open: відома причина

37-річний іспанець знявся з Australian Open-2024 через ушкодження. Турнір стане четвертим пропущеним мейджором поспіль для знакового тенісиста.

"Щойно я дістався до Мельбурна, то зробив МРТ, яка виявила в мене мікророзрив м'яза, але не в тій частині, де я мав травму, тож це хороша новина. Зараз я не готовий виступати на максимальному рівні підготовки до п'ятисетових матчів. Лечу в Іспанію, щоб зустрітися з лікарем, пройти курс лікування та відпочити", – заявив Надаль.

Досвідчений іспанець пропустив фактично весь сезон-2023. На Australian Open торік він зазнав травми стегна. У процесі довгої реабілітації Надаль припустив, що новий тенісний сезон може стати останнім у його професіональній кар'єрі. Повернувся на корт зірка в Брісбені, де дійшов до чвертьфіналу.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

