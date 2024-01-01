Усик в абсолюті, футбольна медаль України і слава Світоліної: сміливі прогнози в спорті на 2024 рік

Провідні українські спортсмени в 2024 рік увійшли зі значними сподіваннями на великі звершення. Олександр Усик, Артем Довбик, Еліна Світоліна та багато інших українців перебуватимуть в епіцентрі подій.

Новий рік буде рясним на великі спортивні змагання. Футбольний чемпіонат Європи, літні Олімпійські ігри, важливі тенісні турніри, боксерські поєдинки та багато іншого. Українські шанувальники спорту матимуть змогу повболівати за "своїх" у низці елітних змагань. Тож час прогнозів настав.

Усик стане абсолютним чемпіоном світу

Вірогідність: 50%

Контрольна дата: 17 лютого

Восени сталося, здавалося, неможливе. Команди Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі підписали контракт на бій. На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На двох українець і британець контролюють 5 чемпіонських поясів, тож переможець прийдешнього протистояння стане першим за 20 років абсолютом.

Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик битимуться в Ер-Ріяді (Getty Images)

Раніше більшість експертів називали фаворитом поєдинку Ф'юрі. На користь "Циганського Короля" передусім грали габарити. Кремезна статура британського боксера нікуди не поділася, але з'явилися проблеми з бійцівськими навичками. Бій проти Френсіса Нганну розкрив проблемні зони в підході Ф'юрі. Ось і оглядачі вирівняли шанси претендентів.

Збірна України вийде на Євро-2024

Вірогідність: 75%

Контрольна дата: 26 березня

Національна команда під керівництвом Сергія Реброва гідно завершила відбір до чемпіонату Європи. Восени "синьо-жовті" оформили нічиї з Англією та Італією, але залишилися за бортом Євро-2024. Принаймні поки. Пробитися на форум у Німеччині українська збірна намагатиметься через "чорний хід" – плей-офф Ліги націй.

Наразі Україна на відстані двох перемог від європейської першості. 21 березня "синьо-жовті" зобов'язані перемагати Боснію, щоб 26 березня зіграти фінал за останню путівку на Євро-2024. Там суперником національної команди стане сильніший у протистоянні збірних Ізраїлю та Ісландії. Суперники виглядають міцними, але дружині Реброва цілком до снаги обіграти всі три команди.

"Жирона" проб'ється до Ліги чемпіонів

Вірогідність: 35%

Контрольна дата: 27 травня

Перше коло іспанської Ла Ліги стало втіленням найсміливіших фантазій уболівальників "Жирони". Скромна каталонська команда ділить лідерство в чемпіонаті з цілим мадридським "Реалом"! Приємно від такої сенсації ще й українцям. Червоно-білі барви "Жирони" успішно захищають Віктор Циганков і Артем Довбик.

Утім, менеджмент учорашнього середняка міцно стоїть на ногах. І керівництво, і тренер Мічел здобутки оцінюють скромно. Мовляв, поки що досягли першої мети – гарантували збереження прописки в еліті. Проте, "Жирона" доволі впевнено почувається в топ-4, випереджаючи п'ятий у таблиці "Атлетік" із Більбао на 10 очок. Збереження місця в четвірці – головне завдання на друге коло.

Україна здобуде олімпійську медаль у футболі

Вірогідність: 10%

Контрольна дата: 10 серпня

Хороший виступ на молодіжному Євро-2023 гарантував вітчизняному футболу першу в історію олімпійську ліцензію. У столицю Франції команду повезе Руслан Ротань, який працював із молодіжкою у попередньому циклі. Тепер він зіткнеться з нетиповою проблемою. На Ігри-2024 тренерський штаб зможе взяти 19 українців 2001 року народження та молодших.

Фото: Ці хлопці завоювали олімпійську ліцензію у футболі (facebook.com/uafukraine)

Окрема історія – тріо поза віковим цензом. Ротань опиниться перед кадровою дилемою. Можна взяти заслужених ветеранів (Ярмоленко, Степаненко), зірок середнього віку (Миколенко, Циганков) чи лише трохи старших хлопців (Таловєров, Бондаренко). Шанси "синьо-жовтих" на Олімпіаді, звісно, залежатимуть від жеребу. Та помріяти про нагороди варто.

Світоліна переможе на турнірі серії Grand Slam

Вірогідність: 25%

Контрольна дата: 8 вересня

Торік після річної паузи, пов'язаної з вагітністю і народженням доньки, гучно повернулася до тенісної еліти Еліна Світоліна. Найтитулованіша українка в історії за лічені місяці з-за меж першої тисячі рейтингу WTA увірвалася до топ-25 класифікації. Вдалося і виграти перший турнір – ґрунтовий у Страсбурзі. Утім, екс-третя ракетка світу рухається в руслі пісні "Вставай".

Більшого вимагати в 2024 році від себе буде і Світоліна, і вболівальники. У 2023-му українка впритул наблизилася до першого в кар'єрі фіналу мейджора. Вона дійшла до півфіналу на Вімблдоні, де поступилася майбутній переможниці. Наша тенісистка гідно виглядала на фоні праймових Аріні Сабаленко та Джессіки Пегули, а ще ж переграла саму Ігу Свьонтек. Хороша заявка на рік новий.