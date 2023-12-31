Кубкова лихоманка Гвардіоли, Усик на коні та підозріла ода Мессі: яким був 2023 рік у спорті

Тенісист Новак Джоковіч, футбольний гранд "Манчестер Сіті", автогонщик Макс Ферстаппен, боксер Олександр Усик, ветеран Ліонель Мессі та багато інших спортивних зірок тепло згадують події року, що минає.

Дайджест головних подій у світі спорту в 2023 році – в матеріалі РБК-Україна .

Січень. Посеред зими головною подією традиційно став Australian Open. Місцева влада зняла всі претензії до Новака Джоковіча перед турніром, тож той після коронавірусної паузи знову приїхав на Зелений континент. Головна мета поїздки серба в Мельбурн була прозаїчною – десятий титул першого мейджора року.

Зі завданням Джоковіч упорався на всі сто. У фіналі балканець в трьох сетах виявився сильнішим за грека Стефаноса Ціціпаса. Здобутий трофей Відкритого чемпіонату Австраліїї дозволив сербському тенісисту наздогнати Рафаеля Надаля в лідерах за кількістю перемог на турнірах серії "Гренд Слем" (по 22).

Лютий. Якщо для українців 2023-й назавжди залишиться роком двох Різдв, то для футболу – роком двох Клубних чемпіонатів світу. У лютому турнір прийняло Марокко, а у вирішальному поєдинку мадридський "Реал" із Андрієм Луніним у старті зустрівся з аравійським "Аль-Хілялем" із Ер-Ріяда. Вийшов справжній гольовий фестиваль.

Фото: Андрій Лунін і решта мадридців у золоті (si.com)

Королівський клуб заявку на успіх подав у перші 20 хвилин, коли забили Вінісіус Жуніор і Феде Вальверде. Аравійці огризнулися голом Мусси Марега, але на початку другої половини не вгледіли за Карімом Бензема та тим же Вальверде. Аргентинець Лусіано В'єтто видав дубль, але й Вінісіус забив вдруге, тож трофей у "Реала".

Березень. У перший весняний місяць завершився сезон 2022/23 Кубка світу з біатлону. Чемпіоном серед чоловіків став Йоганнес Бьо. Щоправда, титул норвежець гарантував задовго до останніх гонок сезону. Зірковий біатлоніст виграв 16 стартів і взяв 18 подіумів, віддавши з панського столу конкурентам п'ять перемог на всіх.

Набагато більше інтриги було в жіночих змаганнях. Відразу чотири спортсменки виграли по 3 гонки, тож на перший план вийшла загальна стабільність виступів. Із нею найкраще склалося в Жулії Сімон. Французька біатлоністка найчастіше бувала на подіумах (10 разів), тож випередила в загальному заліку італійку Доротею Вірер.

Квітень. Після річної паузи, пов'язаною з вагітністю і народженням доньки, на корт повернулася найтитулованіша вітчизняна тенісистка Еліна Світоліна. Розпочала українка на ґрунті в Штатах, а потім перебралася до Європи. Квітень колишня третя ракетка світу витратила на повернення оптимальних фізичних кондицій.

Фото: Еліна Світоліна зуміла перемогти саму Ігу Свьонтек (Getty Images)

За цей час вона програла чотири поєдинки з п'яти. А от вже в наступному місяці Світоліна взялася за повернення до тенісної еліти. До кінця року їй це вдалося. Помітних перемог було чимало. Та головним досягненням року для українки став вихід до півфіналу Вімблдонського турніру та фініш у топ-25 рейтингу WTA.

Травень. Останній весняний місяць ознаменувався увагою до піщаних кортів столиці Франції. Утім, "Ролан Гаррос" і в чоловічому, і в жіночому одиночному розрядах закінчився доволі прогнозовано – перемогами Новака Джоковіча та Іги Свьонтек відповідно. Та шлях обох до тріумфу був тернистим.

Зірковій польці в 1/4 фіналу довелося піднапрягтися з американкою Корі Гауфф, а бразилійку Беатріс Хаддад Майю у півфіналі вона здолала лише на тай-брейку. Фінал же з Кароліною Муховою з Чехії взагалі дійшов до третьої партії. Вольові перемоги мав і Джоковіч, але норвежець Каспер Рууд не взяв жодного сета.

Червень. Заокеанський спорт порадував чемпіонськими прем'єрами. Дебютні титули завоювали переможці Національної баскетбольної асоціації та Національної хокейної ліги. Баскетбольний "Денвер Наггетс" давно марив перснями. Команда тричі за 5 років виграла дивізіон, але "здувалася" в плей-офф. Та тепер Нікола Йокіч і Ко довели справу до кінця, розбивши "Маямі" (4:1).

У фіналі Кубка Стенлі інтриги теж не було. "Вегас" за 6 років після заснування команди виграв трофей, ефектно розбивши в серії до чотирьох перемог "Флориду". Останній матч невадці притримали на домашній лід і просто зім'яли "Пантерз" (9:3). Є в цьому тріумфі й українська частка. Скаутами "Голден Найтс" у Європі працюють українці Олександр Годинюк і Сергій Гапшенко.

Фото: Хокейний Кубок Стенлі важить 15,5 кг (usatoday.com)

Нарешті дійшов до європейської слави "Манчестер Сіті". Хосеп Гвардіола з енної спроби зробив "містян" переможцями Ліги чемпіонів. Хоча фінал із міланським "Інтером" цілком міг скластися інакше. Та щастить сильнішому, а в складі англійського гранда знайшовся герой в особі Родрі. Легендарним сезон роблять інші звитяги "Сіті" – титул АПЛ і Кубок Англії, що зробили солодким слово "требл".

Липень. У середині літа завершився футбольний Євро-2023 серед молоді. Там приємно здивувала збірна України U-21. Підопічні Руслана Ротаня впевнено вийшли з групи (7 очок), а в чвертьфіналі поклали на лопатки Францію з голами Судакова (двічі) та Бондаренка. Останній забив і в 1/2 фіналу, але іспанці відповіли п'ятьма голами.

Проте, головне завдання на турнір "синьо-жовті" виконали. Молодіжна збірна завоювала путівку на Олімпійські ігри-2024. У столицю Франції команду повезе Ротань, хоча свою роботу з Україною U-21 він завершив. На її чолі опинився соратник керманича національної команди Унаї Мельгоса. Українські футболісти вперше стануть олімпійцями.

Серпень. Продовжив поповнювати клубний музей трофеями "Манчестер Сіті". Команда Пепа Гвардіоли здобула Суперкубок УЄФА, здолавши в одноматчевому турнірі іспанську "Севілью". Поєдинок знову склався непросто для "містян". Нервіонці повели в середині першого тайму після забитого Ен-Несірі м'яча.

Англійський гранд відігрався у другій половині стараннями Палмера, якого згодом продадуть у лондонський "Челсі". На більше замахнутися жодна з команд не змогла, тож довелося довіритися лотереї одинадцятиметрових. Футболісти "Ман Сіті" всі 5 спроб виконали вдало. Натомість Гудель останнім ударом "Севільї" поцілив у поперечину.

Вдруге поспіль у серпні вийшов у ринг Олександр Усик. Українець у статусі чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO, IBO зустрівся з британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок вийшов нелегким і навіть трохи скандальним. У п'ятому раунді Усик отримав удар на межі фолу та впав. Думки розділилися. Рефері, команда українця і функціонери переконують, що Дюбуа влучив нижче пояса. Сам британець, його оточення і частина боксерів назвали удар легальним. Тим не менше, Усик отримав час отямитися, а в 9-му раунді нокаутував опонента. Тайсон Ф'юрі – наступний?..

Вересень. На початку осені завершився останній тенісний мейджор року – US Open. Після "перепочинку" на Вімблдоні, де Новак Джоковіч програв фінал майбуттю тенісу Карлосу Алькарасу, серб знову постав у всій красі. Ідентичний до трав'яного "Гренд Слема" вирішальний матч зірвав нейтральний Даніїл Медвєдєв.

Тож замість реваншу за Вімблдонський турнір Джоковіч мав потішити прогресивних уболівальників перемогою над росіянином. Братній серб із цим впорався доволі легко, розбивши опонента за три сети. Навіть жіночий фінал був запеклішим, де господарка кортів Коко Гауфф подвоїла радість перемогою над дуже "нейтральною" білорускою Аріною Сабаленко.

Жовтень. Ще якихось двадцять років тому "Золотий м'яч" заслужено був головним індивідуальним призом у світі футболу. Підмочили цей статус дві обставини – співпраця редакції France Football з ФІФА та "інопланетне" домінування Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. І якщо з функціонерами вдалося розпрощатися, то вийти з полону популярності справді великих виконавців – наполовину.

Будьмо відвертими, мінімум втретє "Золотий м'яч" Мессі опинився під величизним питанням. Цьогоріч аргентинець виграв "аж" Лігу 1 з ПСЖ і Кубок ліг із "Інтером Маямі". Натомість форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд – 4 трофеї, "Золотий бутс" АПЛ і Європи та титул найкращого бомбардира Ліги чемпіонів. Та приз дістався Мессі, якого врятувала... ФІФА – проведенням ЧС-2022 посеред сезону.

Листопад. Зате нового домінатора отримала Формула-1. І хоч останній гран-прі сезону відбувся наприкінці осені, та вітати Макса Ферстаппена з третім тріумфом поспіль можна було ще влітку. Пілот "Ред Булла" був абсолютно недосяжним цьогоріч. Він виграв 19 (!) з 22-х гонок і 4 спринти, показав 9 найшвидших кіл і здобув 12 поулів.

Фото: Макс Ферстаппен став триразовим чемпіоном світу (redbullcontentpool.com)

Упродовж року Ферстаппен підкорив низку рекордів Королеви автоспорту. Найбільша кількість перемог за сезон, найвищий відсоток перемог, найбільше перемог поспіль, найбільша кількість подіумів за сезон. Більшість цих досягнень можуть більше ніколи не перекрити. Чи принаймні вони триматимуться до нового спадкоємця Шумахера, Феттеля, Хемілтона та тепер і Ферстаппена...

Підтвердила статус "номера один" у тенісі й Іга Свьонтек. Усі сумніви щодо лідерства полька розвіяла на WTA Finals у мексиканському Канкуні. На шляху до кубка вона здолала всіх найсильніших опоненток – Маркету Вондроушову, Корі Гауфф, Онс Жабер, Аріну Сабаленко та Джессіку Пегулу. За весь 2023 рік Свьонтек зазнала лише 11-ти поразок, зокрема одна – від Еліни Світоліної.

Грудень. Поки частина акул пера намагається відшукати кризові явища в грі "Манчестер Сіті", команда Хосепа Гвардіоли продовжила штампувати нові досягнення. Цього разу "містяни" без зайвих проблем оформили титул найкращого клубу планети. Усі реформи ФІФА разом узяті не здатні змінити зверхність Європи в світі футболу.

На турнірі в Саудівській Аравії "Ман Сіті" провів два поєдинки, забив 7 м'ячів і не пропустив жодного. За відсутності Ерлінга Холанда роль короля атак на себе забрав чемпіон світу Хуліан Альварес. У фіналі проти бразильського "Флуміненсе" (4:0) він двічі забив і асистував партнеру по команді, але найкращим гравцем Клубного ЧС-2023 став герой фіналу Ліги чемпіонів Родрі.