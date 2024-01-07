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Надаль неожиданно снялся с Australian Open: известна причина

Мельбурн, Воскресенье 07 января 2024 11:48
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Надаль неожиданно снялся с Australian Open: известна причина Фото: Рафаэль Надаль на кортах Мельбурна не будет играть (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорцив

Двухкратный победитель Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль отказался от участия в нынешнем розыгрыше за неделю до старта соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter спортсмена.

37-летний испанец снялся с Australian Open-2024 из-за повреждения. Турнир станет четвертым пропущенным мэйджором подряд для знакового теннисиста.

"Как только я добрался до Мельбурна, сделал МРТ, которая выявила у меня микроразрыв мышцы, но не в той части, где я имел травму, поэтому это хорошая новость. Сейчас я не готов выступать на максимальном уровне подготовки к пятисетовым матчам. Лечу в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть", – заявил Надаль.

Опытный испанец пропустил практически весь сезон-2023. На Australian Open прошлого года он получил травму бедра. В процессе долгой реабилитации Надаль предположил, что новый теннисный сезон может стать последним в его профессиональной карьере. Вернулся на корт звезда в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Майорки, попал в тур в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, считается королем грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира Большого шлема и делит с сербом Джоковичем первенство по количеству побед. На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история".

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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