Надаль неожиданно снялся с Australian Open: известна причина

37-летний испанец снялся с Australian Open-2024 из-за повреждения. Турнир станет четвертым пропущенным мэйджором подряд для знакового теннисиста.

"Как только я добрался до Мельбурна, сделал МРТ, которая выявила у меня микроразрыв мышцы, но не в той части, где я имел травму, поэтому это хорошая новость. Сейчас я не готов выступать на максимальном уровне подготовки к пятисетовым матчам. Лечу в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть", – заявил Надаль.

Опытный испанец пропустил практически весь сезон-2023. На Australian Open прошлого года он получил травму бедра. В процессе долгой реабилитации Надаль предположил, что новый теннисный сезон может стать последним в его профессиональной карьере. Вернулся на корт звезда в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

