Надаль неожиданно снялся с Australian Open: известна причина

Двухкратный победитель Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль отказался от участия в нынешнем розыгрыше за неделю до старта соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter спортсмена .

37-летний испанец снялся с Australian Open-2024 из-за повреждения. Турнир станет четвертым пропущенным мэйджором подряд для знакового теннисиста.

"Как только я добрался до Мельбурна, сделал МРТ, которая выявила у меня микроразрыв мышцы, но не в той части, где я имел травму, поэтому это хорошая новость. Сейчас я не готов выступать на максимальном уровне подготовки к пятисетовым матчам. Лечу в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть", – заявил Надаль.

Опытный испанец пропустил практически весь сезон-2023. На Australian Open прошлого года он получил травму бедра. В процессе долгой реабилитации Надаль предположил, что новый теннисный сезон может стать последним в его профессиональной карьере. Вернулся на корт звезда в Брисбене, где дошел до четвертьфинала.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Майорки, попал в тур в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, считается королем грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира Большого шлема и делит с сербом Джоковичем первенство по количеству побед. На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история".