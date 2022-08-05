Когда начнет действовать эмбарго на закупку угля России: в ЕС озвучили дату

Эмбарго на физические поставки угля из России начнет действовать уже с 10 августа. Еврокомиссия призвала ЕС соблюдать эмбарго даже несмотря на энергетический кризис.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официального представителя еврокомиссии Эрика Мамера во время брифинга.