Когда начнет действовать эмбарго на закупку угля России: в ЕС озвучили дату

Эмбарго на физические поставки угля из России начнет действовать уже с 10 августа. Еврокомиссия призвала ЕС соблюдать эмбарго даже несмотря на энергетический кризис.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официального представителя еврокомиссии Эрика Мамера во время брифинга.
"Эмбарго на поставки российского угля является частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Переходный период заканчивается 10 августа, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут придерживаться этого ограничения", - заявил Мамер.
Также Мамер отметил, что санкции не будут ограничивать газовую сферу и препятствовать поставке "Газпрому" турбины для "Северного потока-1".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Газпром" заявил, что не может получить газовую турбину для "Северного потока" из-за санкций Запада.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова к использованию.
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