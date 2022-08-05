UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда начнет действовать эмбарго на закупку угля России: в ЕС озвучили дату

Фото: Эрик Мамер, официальный представитель Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эмбарго на физические поставки угля из России начнет действовать уже с 10 августа. Еврокомиссия призвала ЕС соблюдать эмбарго даже несмотря на энергетический кризис.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официального представителя еврокомиссии Эрика Мамера во время брифинга.

"Эмбарго на поставки российского угля является частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Переходный период заканчивается 10 августа, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут придерживаться этого ограничения", - заявил Мамер.

Также Мамер отметил, что санкции не будут ограничивать газовую сферу и препятствовать поставке "Газпрому" турбины для "Северного потока-1".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Газпром" заявил, что не может получить газовую турбину для "Северного потока" из-за санкций Запада.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова к использованию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияУкраина