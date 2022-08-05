RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли почне діяти ембарго на закупівлю вугілля Росії: в ЄС озвучили дату

Фото: Ерік Мамер, офіційний представник Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ембарго на фізичні поставки вугілля з Росії розпочне діяти вже з 10 серпня. Єврокомісія закликала ЄС дотримуватися ембарго навіть попри енергетичну кризу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова офіційного представника Європейської комісії Еріка Мамера під час брифінгу.

"Ембарго на поставки російського вугілля є частиною п'ятого пакету санкцій, прийнятого в квітні. Перехідний період закінчується 10 серпня, і Єврокомісія впевнена, що всі країни ЄС дотримуватимуться цього обмеження", - заявив Мамер.

Також Мамер зауважив, що санкції не обмежуватимуть газову сферу й не перешкоджатимуть постачанню "Газпрому" турбіни для "Північного потоку-1".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Газпром" заявив, що не може отримати газову турбіну для "Північного потоку" через санкції Заходу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відзначив, що санкції ніяк не впливають на транспортування, а сама турбіна вже готова для використання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяУкраїна