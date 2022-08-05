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Когда начнет действовать эмбарго на закупку угля России: в ЕС озвучили дату

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 15:15
Когда начнет действовать эмбарго на закупку угля России: в ЕС озвучили дату Фото: Эрик Мамер, официальный представитель Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эмбарго на физические поставки угля из России начнет действовать уже с 10 августа. Еврокомиссия призвала ЕС соблюдать эмбарго даже несмотря на энергетический кризис.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова официального представителя еврокомиссии Эрика Мамера во время брифинга.

"Эмбарго на поставки российского угля является частью пятого пакета санкций, принятого в апреле. Переходный период заканчивается 10 августа, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут придерживаться этого ограничения", - заявил Мамер.

Также Мамер отметил, что санкции не будут ограничивать газовую сферу и препятствовать поставке "Газпрому" турбины для "Северного потока-1".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Газпром" заявил, что не может получить газовую турбину для "Северного потока" из-за санкций Запада.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова к использованию.

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