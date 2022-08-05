Коли почне діяти ембарго на закупівлю вугілля Росії: в ЄС озвучили дату

Ембарго на фізичні поставки вугілля з Росії розпочне діяти вже з 10 серпня. Єврокомісія закликала ЄС дотримуватися ембарго навіть попри енергетичну кризу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова офіційного представника Європейської комісії Еріка Мамера під час брифінгу.