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Коли почне діяти ембарго на закупівлю вугілля Росії: в ЄС озвучили дату

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П'ятниця 05 серпня 2022 15:15
Коли почне діяти ембарго на закупівлю вугілля Росії: в ЄС озвучили дату Фото: Ерік Мамер, офіційний представник Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ембарго на фізичні поставки вугілля з Росії розпочне діяти вже з 10 серпня. Єврокомісія закликала ЄС дотримуватися ембарго навіть попри енергетичну кризу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова офіційного представника Європейської комісії Еріка Мамера під час брифінгу.

"Ембарго на поставки російського вугілля є частиною п'ятого пакету санкцій, прийнятого в квітні. Перехідний період закінчується 10 серпня, і Єврокомісія впевнена, що всі країни ЄС дотримуватимуться цього обмеження", - заявив Мамер.

Також Мамер зауважив, що санкції не обмежуватимуть газову сферу й не перешкоджатимуть постачанню "Газпрому" турбіни для "Північного потоку-1".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Газпром" заявив, що не може отримати газову турбіну для "Північного потоку" через санкції Заходу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відзначив, що санкції ніяк не впливають на транспортування, а сама турбіна вже готова для використання.

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