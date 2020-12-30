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Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Киев, Среда 30 декабря 2020 16:30
Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За ноябрь украинцы получили платежки с новыми суммами и нарастили долги на 10 млрд гривен

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, более чем в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в ноябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд (52,4% начисленных за этот период сумм).

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 66,1 млрд грн, что на 10,0 млрд грн больше, чем месяцем ранее (56,1 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 27,8 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,2 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Напомним, самой большой статьей потребительских расходов домохозяйств Украины в III квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 42,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 11,9%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов в 2021 году.

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