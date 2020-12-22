Еда и коммуналка: Госстат показал структуру расходов украинцев

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

На питание и оплату коммунальных счетов украинцы тратят больше половины денег

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за третий квартал 2020 года. Расходы составили 790,139 млрд грн, что на 1,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за третий квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 42,0%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 11,9%.

Далее идут "Транспорт" - 8,8%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,9%.

Кроме того, на "Здравоохранение" украинцы тратят 5,7%, на "Одежду и обувь" - 5,0%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,9%, на "Отдых и культуру" - 3,6%, на "Связь" - 2,9%, на "Рестораны и отели" - 2,7%, на "Образование" - 1,3%, на "Разные товары и услуги" - 4,3%.

Как сообщало РБК-Украина, расходы украинцев резко сократились во время жесткого карантина. Во втором квартале 2020 года расходы составили 649,3 млрд грн, что на 10,4% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Отметим, по прогнозу правительства, по итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%.