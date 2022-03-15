Уже начинают понимать, что войной ничего не добьются, - Зеленский об оккупантах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враг находится в растерянности, поскольку он не ожидал такого сопротивления со стороны украинских защитников. Кроме того, оккупанты начали понимать, что войной ничего не добьются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
"Уже начинают понимать, что войной ничего не добьются. Это знают их солдаты, это понимают их офицеры. Они убегают с поля боя, бросают технику. Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины. Российские войска сегодня фактически - один из поставщиков техники нашей армии", - заявил Зеленский.
Глава государства также добавил, что они не могли себе представить такое даже в страшном сне.
Напомним, Владимир Зеленский обратился к Верховной раде с просьбой продлить действие военного положения в Украине. Парламент должен утвердить соответствующий указ главы государства.
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