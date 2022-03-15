RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вже починають розуміти, що війною нічого не доб'ються, - Зеленський про окупантів

Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог знаходиться в розгубленості, оскільки він не очікував такого опору з боку українських захисників. Крім того, окупанти почали розуміти, що війною нічого не доб'ються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Вже починають розуміти, що війною нічого не доб'ються. Це знають їхні солдати, це розуміють їхні офіцери. Вони тікають з поля бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська сьогодні фактично - один з постачальників техніки нашої армії", - заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що вони не могли собі уявити таке навіть у страшному сні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням продовжити дію воєнного стану в Україні. Парламент має затвердити відповідний указ глави держави.

Ми також писали, що Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України