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Не начинали, но уже заканчиваете. Арестович сделал прогноз по войне после угроз Путина

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Попытки наступления российских войск на территорию Украины притупятся через месяц-полтора.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой "Фейгин Live".

"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.

Также он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".

Отметим, что советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что нет никакого плана "коллективного Запада" есть только российская армия, которая вторглась в Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

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Владимир ПутинАлексей Арестович