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Не починали, але вже закінчуєте. Арестович зробив прогноз щодо війни після загроз Путіна

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Спроби наступу російських військ на територію України притупляться через місяць-півтора.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням "Фейгін Live".

"Не починали, але вже закінчуєте. Всім цим потугам лишилося недовго. Місяць-півтора і всі спроби наступу заглохнуть потроху", - сказав він.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито ще всерйоз не починала війну проти України.

Також він звинуватив так званий колективний Захід у розв'язанні війни та заявив, що той "вже програв боротьбу".

Зазначимо, що радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що немає жодного плану "колективного Заходу", є лише російська армія, що вторглася в Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян.

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Володимир ПутінОлексій Арестович