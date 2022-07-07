Не починали, але вже закінчуєте. Арестович зробив прогноз щодо війни після загроз Путіна

Спроби наступу російських військ на територію України притупляться через місяць-півтора.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням "Фейгін Live".
"Не починали, але вже закінчуєте. Всім цим потугам лишилося недовго. Місяць-півтора і всі спроби наступу заглохнуть потроху", - сказав він.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна нібито ще всерйоз не починала війну проти України.
Також він звинуватив так званий колективний Захід у розв'язанні війни та заявив, що той "вже програв боротьбу".
Зазначимо, що радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що немає жодного плану "колективного Заходу", є лише російська армія, що вторглася в Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян.