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У Зеленского отреагировали на очередную "мантру" Путина

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 22:14
У Зеленского отреагировали на очередную "мантру" Путина Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная российская армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

Так он прокомментировал слова Путина, где тот обвинил Запад в войне в Украине.

"Все остальное - примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - резюмировал Подоляк.

Напомним, в сегодняшнем заявлении президент РФ обвинил так называемое коллективное мероприятие в развязывании войны в Украине и заявил, что тот"уже проиграл борьбу".

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Владимир Путин Ирина Подоляк
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