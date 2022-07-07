Не начинали, но уже заканчиваете. Арестович сделал прогноз по войне после угроз Путина

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой "Фейгин Live" .

"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.

Также он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".