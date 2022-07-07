ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не начинали, но уже заканчиваете. Арестович сделал прогноз по войне после угроз Путина

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 22:33
Не начинали, но уже заканчиваете. Арестович сделал прогноз по войне после угроз Путина Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Попытки наступления российских войск на территорию Украины притупятся через месяц-полтора.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой "Фейгин Live".

"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что его страна якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.

Также он обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".

Отметим, что советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что нет никакого плана "коллективного Запада" есть только российская армия, которая вторглась в Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Алексей Арестович
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника