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Ми починаємо дипломатичну війну: відео огляду посла України в Білорусі

Мінськ, П'ятниця 11 вересня 2020 16:01
Ми починаємо дипломатичну війну: відео огляду посла України в Білорусі
Фото: Ігор Кизим (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У мережі з'явилося відео прикордонного огляду посла України в Білорусі Ігоря Кизима на білоруському пункті пропуску. Цього тижня посол повернувся після консультацій в Києві.

Відео опублікував Державний прикордонний комітет Білорусі.

На відео до нього звернувся білоруський прикордонник, який пояснив, що на нього покладена функція прикордонного контролю, в тому числі огляд автомобіля. У відповідь Кизим роз'яснив положення Віденської конвенції.

"Огляд особистого багажу дипломатів при перетині кордону до країни перебування, де я працюю, не дозволяється, якщо у вас немає вагомих причин", - зазначив посол.

Прикордонник підтвердив, що особисті речі оглядати не будуть, а пропонує лише відкрити багажник автомобіля.

"Вам будуть дзвонити дуже багато людей. Ви робите свою роботу дуже правильно, я думаю. Проблема не в мені, я вам відкрию багажник, немає питань. Ви шукайте людей або щось інше? Але цим самим ви зараз робите дуже поганий крок. Я буду писати завтра ноту, я з понеділка буду на роботі... Ваш посол, коли буде їхати сюди ... Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього?", - запитав Кизим.

Після огляду багажника прикордонник повернув послу паспорт і той залишив пункт пропуску.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кизиму при в'їзді до Білорусі влаштували огляд на кордоні. Примітно, що це сталося всупереч дипломатичній практиці та на тлі погіршення відносин між країнами.

Посла України відкликали до Києва на консультації після заяв президента Білорусі Олександра Лукашенка про начебто втручання України у внутрішні справи.

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