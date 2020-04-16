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Почався обмін полоненими між Луганськом і Києвом

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 12:50
Почався обмін полоненими між Луганськом і Києвом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Обмін відбувається за формулою "11 на 7"

Почався обмін полоненими між Луганськом і Києвом, він пройде за формулою "11 на 7". Про це повідомляють сепаратиські ЗМІ.

Як зазначається, колона з автобусом, в якому везуть полонених, висунулася до місця обміну. Він пройде по формулі "11 на 7", одна людина відмовилася.

Двоє з тих, кого Київ передасть "ЛНР" - громадяни Російської Федерації.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими між Донецьком і Києвом, який проходив на КПВВ "Майорск". Через карантин після повернення в Київ звільнені українці вирушать на обов'язкову обсервацію.

У "ДНР" повідомили, що повернули Києву 9 людей, один відмовився. А у "ЛНР" повідомили, що обмін проходитиме за формулою "11 на 7". Офіс Володимира Зеленського очікує повернення додому 19 українців.

Також в Офісі Зеленського повідомили, що тривають переговори про звільнення українців, які знаходяться на території окупованого Криму і в Росії. У президента зазначили, що оприлюднення в ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їх включення в списки на звільнення.

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Новини України ЛНРобмін полоненими
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