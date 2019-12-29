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Начался обмен пленными между "ДНР" и Киевом

Новости » Политика     29.12.2019 - 14:44
Начался обмен пленными между "ДНР" и Киевом
Фото: обмен пленными (t.me/RealdocProductions/64)

Это второй этап обмена пленными между Украиной и ОРДЛО

Начался обмен пленными между "ДНР" и Киевом. Об этом заявила представитель "ДНР" Дарья Морозова, сообщают росСМИ.

Официальный Киев пока не делал никаких сообщений об этом. Украинских журналистов к этой части обмена не допустили.

Ранее сообщалось, что Украина передала "ДНР" всех удерживаемых в рамках обмена пленными.

Уже состоялся обмен между Киевом и "ЛНР". "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев.

В ходе обмена девять человек отказались ехать из Украины на территорию, подконтрольную "ЛНР".

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, обмен пленными задерживался, поскольку Киев пытался вернуть максимальное количество людей.

Обмен пленными: все подробности Завершился обмен пленными между Киевом и "ЛНР"
Новости Украины ДНРобмен пленными
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