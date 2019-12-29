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Почався обмін полоненими між "ДНР" і Києвом

Новини » Політика     29.12.2019 - 14:44
Почався обмін полоненими між "ДНР" і Києвом
Фото: обмін полоненими (t.me/RealdocProductions/64)

Це другий етап обміну полоненими між Україною і ОРДЛО

Почався обмін полоненими між "ДНР" і Києвом. Про це заявила представник "ДНР" Дарина Морозова, повідомляють росЗМІ.

Офіційний Київ наразі не робив жодних повідомлень про це. Українських журналістів до цієї частини обміну не допустили.

Раніше повідомлялось, що Україна передала "ДНР" всіх утримуваних у рамках обміну полоненими.

Вже відбувся обмін між Києвом та "ЛНР". "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців.

В ході обміну дев'ять осіб відмовилися їхати з України на територію, підконтрольну "ЛНР".

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, обмін полоненими затримувався, оскільки Київ намагається повернути максимальну кількість людей.

Обмін полоненими: всі подробиці Завершився обмін полоненими між Києвом та "ЛНР"
Новини України ДНРобмін полоненими
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