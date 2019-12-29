Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украине вернули 25 людей

Завершился обмен пленными между Киевом и "ЛНР". Об этом сообщают росСМИ.

В ходе обмена девять человек отказались ехать из Украины на территорию, подконтрольную "ЛНР".

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. Офис президента подтвердил информацию о 25 освобожденных украинцах.

Ранее сообщалось, что на обмен пленными готовили фермера Николая Бутрименка, который в 2014 году сдал боевикам дислокации украинского спецназа, в результате чего погибли 10 военных. Кроме того, сообщалось, что на обмен пойдут четверо подозреваемых в захвате здания милиции в Мариуполе, при штурме которой погибли 13 человек.

РБК-Украина писало, что 23 декабря трехсторонняя контактная группа в режиме видеоконференции окончательно согласовала обмен пленными. Украинская сторона надеется, что на этот раз удастся вернуть тех, кого не смогли освободить в рамках обмена в декабре 2017 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, обмен пленными задерживался, поскольку Киев пытается вернуть максимальное количество людей.