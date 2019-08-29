Почалося перше засідання нової Ради

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи в ході засідання складуть присягу

Перше урочисте засідання Верховної ради 9-го скликання почалося у четвер, 29 серпня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна.

Засідання відкрив спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій. У сесійній залі звучить державний гімн.

Нагадаємо, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалений план-сценарій першого урочистого засідання Верховної ради. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на 2 поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.

Як писало РБК-Україна, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту. Він також підкреслював, що законопроект про зняття депутатської недоторканності №7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

Додамо також, на спільному засіданні підготовчої групи роботи Верховної ради 9 скликання було одноголосно прийнято рішення про розсадження політичних партій у сесійній залі.

Крім того, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Верховної ради IX скликання 29 серпня. Разумков підкреслював, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".