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Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Вторник 14 сентября 2021 11:39
Начало пенсионной реформы будет происходить за счет государства, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для повышения пенсий в Украине нужно провести реформу. На первом этапе второй уровень системы - обязательная накопительная пенсия - планируется за счет государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать работу по внедрению в Украине второго уровня пенсионной системы накопительного уровня", - сказал он.

Как напомнил Шмыгаль, вопрос введения второго уровня сейчас дискутируется. "Не все страны смогли ввести, были ошибки. Поэтому сегодня говорить, за счет чего, у нас есть идеи, мы ее дискутируем с профильным комитетом Рады, с министерствами, с Минфином, с Минсоцем".

"Очевидно, что начало введения будет за счет государства происходить. Очевидно, для того, чтобы люди привыкли и поняли, и смогли почувствовать доверие к этому уровню пенсионной системы", - сказал премьер.

Отметим, во Всемирном банке считают, что накопительній уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и Правительством. Он не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.

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