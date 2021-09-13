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Во Всемирном банке предложили источники расходов на накопительные пенсии украинцев

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 11:43
Во Всемирном банке предложили источники расходов на накопительные пенсии украинцев Фото: вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде (twitter.com/WorldBank)
Автор: Александр Белоус

Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Он не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы полагаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков", - сказала она.

По ее словам, в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования такого нового инструмента.

"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателей, сотрудников и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", - отметила Бьерде.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.

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