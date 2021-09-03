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Министр финансов назвал желаемую дату запуска пенсионной реформы в Украине

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 12:54
Министр финансов назвал желаемую дату запуска пенсионной реформы в Украине Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на начало пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Минфин разрабатывает документы и ищет способы запуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на Марченко на 7-м Украинском финансовом форуме группы ICU, который транслировался на Youtube.

"Мы на пороге пенсионной реформы. Так получилось, что мы вовлеклись в этот процесс. И мы ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах", - сказал он.

По его словам, Министерство финансов участвует в подготовке пенсионной реформы, поскольку "для запуска пенсионной реформы нужно будет искать фискальное пространство". "Это идет речь о накопительном или обязательном уровне. И поэтому именно государственный бюджет будет ключевым механизмом перераспределения", - сказал Марченко.

Министр напомнил, что сейчас идет активная дискуссия, в каком формате будет запуск пенсионной реформы, "но профессиональная среда, рынок и общество наверняка готовы к этой реформе".

Напомним, 26 мая в Кабмине состоялось совещание по пенсионной реформе, после которого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам по внедрению накопительной пенсии.

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