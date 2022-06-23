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Начальнику отделения "госбанка ЛНР" сообщили о подозрении в коллаборационизме

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 16:48
Начальнику отделения "госбанка ЛНР" сообщили о подозрении в коллаборационизме Фото: начальнику отделения "госбанка ЛНР" сообщили о подозрении в коллаборационизме (facebook com)
Автор: Елизавета Драбкина

Прокуроры сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности начальнику отделения так называемого "государственного банка ЛНР".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Ранее подозреваемый занимал должность директора отделения одного из украинских банков.

Следствие установило, что весной 2022 года мужчина добровольно согласился стать начальником Белокуракинского отделения так называемого "государственного банка ЛНР", где сейчас действует оккупационная администрация России.

Так, прокуроры Белокуракинского отдела Сватовской окружной прокуратуры Луганской области сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в пособничестве РФ одному из руководителей "Укрэнерго".

Кроме того, правоохранители задержали российского диверсанта, готовившего взрывы на УЗ.

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