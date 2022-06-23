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Начальнику відділення "держбанку ЛНР" повідомили про підозру у колабораціонізмі

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Україна, Четвер 23 червня 2022 16:48
Начальнику відділення "держбанку ЛНР" повідомили про підозру у колабораціонізмі Фото: начальнику відділення "держбанку ЛНР" повідомили про підозру у колабораціонізмі (facebook com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прокурори повідомили про підозру у колабораційній діяльності начальнику відділення так званого "державного банку ЛНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Раніше підозрюваний обіймав посаду директора відділення одного з українських банків.

Слідство встановило, що навесні 2022 року чоловік добровільно погодився стати начальником Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР", де наразі діє окупаційна адміністрація Росії.

Так, прокурори Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганської області повідомили про йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у пособництві РФ одному з керівників "Укренерго".

Окрім того, правоохоронці затримали російського диверсанта, що готував вибухи на УЗ.

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