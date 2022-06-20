Готовил взрывы на железной дороге. СБУ задержала российского диверсанта

СБУ задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на жилезной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серии масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе спецоперации в Черновцах.

По данным следствия, задержанный был на агентурном связи подконтрольных России спецслужб "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но длительное время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.

После начала полномасштабной агрессии РФ агент получил от своих "кураторов" задание прибыть в Украину. Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставки оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине.

На основе этих данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Теперь агенту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.