Готовил взрывы на железной дороге. СБУ задержала российского диверсанта
СБУ задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на жилезной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила серии масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе спецоперации в Черновцах.
По данным следствия, задержанный был на агентурном связи подконтрольных России спецслужб "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но длительное время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.
После начала полномасштабной агрессии РФ агент получил от своих "кураторов" задание прибыть в Украину. Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставки оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине.
На основе этих данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.
Теперь агенту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, на днях спецслужбы задержали предателя, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону оккупантов.
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