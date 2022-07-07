ru ua
Чт, 07 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Начальник Вооруженных сил Британии посетил Украину: с кем встретился

Новина українською →
Украина, Четверг 07 июля 2022 16:34
Начальник Вооруженных сил Британии посетил Украину: с кем встретился Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ВС Британии Тони Радакин (twitter.com/AdmTonyRadakin_)
Автор: Елизавета Драбкина

Начальник Вооруженных сил Британии Тони Радакин посетил Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радакина в Twitter.

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", - написал он.

Радакин также отметил мужество, стойкость и изобретательность ВСУ в противостоянии незаконной и варварской агрессии России.

Напомним, Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов.

Кроме того, Великобритания готова предоставить Украине дополнительно 525 млн долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Украина
NEWS
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
В Раде предлагают мораторий на взыскание долгов за коммуналку во время войны
DAILY
Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника