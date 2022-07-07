Начальник Вооруженных сил Британии посетил Украину: с кем встретился
Начальник Вооруженных сил Британии Тони Радакин посетил Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радакина в Twitter.
"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", - написал он.
Радакин также отметил мужество, стойкость и изобретательность ВСУ в противостоянии незаконной и варварской агрессии России.
Напомним, Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов.
Кроме того, Великобритания готова предоставить Украине дополнительно 525 млн долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.
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