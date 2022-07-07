Начальник Збройних сил Британії відвідав Україну: з ким зустрівся

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радакіна у Twitter .

"Мій 48-годинний візит дозволив мені краще зрозуміти оперативну перспективу та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну та як ми можемо допомогти іншим міжнародним партнерам і союзникам підтримувати Збройні сили України в наступні тижні та місяці", - написав він.

Радакін також відзначив мужність, стійкість та винахідливістю ЗСУ у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії.