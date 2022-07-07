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Начальник Збройних сил Британії відвідав Україну: з ким зустрівся

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Україна, Четвер 07 липня 2022 16:34
Начальник Збройних сил Британії відвідав Україну: з ким зустрівся Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник ЗС Британії Тоні Радакін (twitter.com/AdmTonyRadakin_)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Начальник Збройних сил Британії Тоні Радакін відвідав Київ і зустрівся з головнокомандувач ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радакіна у Twitter.

"Мій 48-годинний візит дозволив мені краще зрозуміти оперативну перспективу та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну та як ми можемо допомогти іншим міжнародним партнерам і союзникам підтримувати Збройні сили України в наступні тижні та місяці", - написав він.

Радакін також відзначив мужність, стійкість та винахідливістю ЗСУ у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії.

Нагадаємо, Великобританія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів.

Окрім того, Великобританія готова надати Україні додатково 525 млн доларів в якості гарантій для кредиту Світового банку в кінці 2022 року.

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