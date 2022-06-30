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Британия предоставит Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов: что в него войдет

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Лондон, Четверг 30 июня 2022 02:57
Британия предоставит Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов: что в него войдет Фото: комплекс ПВО COBRA (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Заявлено, что финансирование будет направлено на усиление обороноспособности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ВСУ получат современные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц обмундирования.

"Оружие, техника и военный опыт Великобритании трансформируют оборону Украины. И мы будем и впредь полностью поддерживать украинский народ, чтобы гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине", — говорится в заявлении британского правительства.

Напомним, с 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит лидеров Североатлантического альянса. Туда был приглашен и Зеленский.

Также мы писали, что Великобритания готова предоставить Украине дополнительно 525 миллионов долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.

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