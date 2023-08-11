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Залужний обговорив з начальником армії Словаччини контрнаступ ЗСУ

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Київ, П'ятниця 11 серпня 2023 13:37
Залужний обговорив з начальником армії Словаччини контрнаступ ЗСУ Фото: Залужний зустрівся з начальником армії Словаччини (t.me/CinCAFU/545)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з колегою зі Словаччини. Генерал Даніель Змеко відвідав Україну цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

Залужний та начальник Генерального штабу Словаччини провели зустріч та попрацювали на одному із пунктів управління.

"Ознайомив колегу з обстановкою на фронті, перебігом наших оборонних та наступальних операцій, розповів про дії противника", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Також командувачі обговорили потреби української армії в озброєнні, боєприпасах, засобах протиповітряної оборони. Залужний наголосив на важливості навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Подякував словацьким колегам за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - додав він.

Фото: Залужний зустрівся з начальником армії Словаччини (t.me/CinCAFU/545)

Нагадаємо, нещодавно військове керівництво України провело переговори з представниками США щодо ситуації на фронті та оборонної співпраці.

На цій зустрічі були присутні керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов та українські командувачі і генерали.

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