Українських пілотів можуть навчати на Gripen у Чехії: переговори зі Швецією вже розпочалися

Чехія веде переговори зі Швецією щодо можливості навчання українських пілотів на винищувачах Gripen на своїй території.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Вона нагадала, що навесні та влітку в Чехії проходили тренування близько 2000 українських військовослужбовців. Загалом Чехія хоче підготувати до кінця 2023 року на своїй території близько 4000 українських військових.

Чорнохова зазначила, що Чехія продовжить надавати підтримку Україні, зокрема постачанням зброї.

"Наша техніка (передана Україні - ред.) була навіть не з мобілізаційних запасів. Це була та техніка, яку ми ніколи більше не використовуватимемо, і для роботи з нею навіть не була підготовлена якась значна кількість військовослужбовців", - сказала міністр, уточнивши, що для цієї техніки немає запасних частин та боєприпасів.

Варто зауважити, що за інформацією ЗМІ, українські пілоти вже випробували винищувачі Gripen у Швеції. Їх допускали до тестових польотів.

Допомога Україні від Чехії

Нагадаємо, Чехія є одним із союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Нещодавно влада Чехії домовилася з Данією та Нідерландами про постачання танків, гаубиць та ППО в Україну.

Також у МЗС Чехії застерігали країни Заходу від нав'язування Україні переговорів з Росією.