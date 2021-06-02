UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Начались переговоры с Ираном по сбитому рейсу МАУ: на чем будет настаивать Украина

Автор: РБК-Украина

В Украине начались переговоры с иранской стороной относительно сбитого рейса Международных авиалиний Украины (МАУ). Украина будет просить подтвердить факт завершения следствия.

Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Переговоры продлятся два дня. Украинская сторона имеет ряд вопросов.

"Сегодня начинаются 2-дневные переговоры с Ираном в деле PS753. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в збитті украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато", - написал Мамедов.

Напомним, вчера стало известно, что делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандом прибыла в Украину для переговоров по сбитому в январе 2020 года под Тегераном самолета МАУ. Стороны обсудят технические и правовые вопросы.

Ранее замглавы МИД Евгений Енин отмечал, что в Иране 18 июня пройдут президентские выборы. Позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться.

Также он заявил, что Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования сбития самолета Boeing 737-800NG. Украина не знает ни имен подозреваемых, ни то, что им инкриминируют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИран