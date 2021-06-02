Начались переговоры с Ираном по сбитому рейсу МАУ: на чем будет настаивать Украина

"Сегодня начинаются 2-дневные переговоры с Ираном в деле PS753. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в збитті украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато", - написал Мамедов.

Напомним, вчера стало известно, что делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандом прибыла в Украину для переговоров по сбитому в январе 2020 года под Тегераном самолета МАУ. Стороны обсудят технические и правовые вопросы.

Ранее замглавы МИД Евгений Енин отмечал, что в Иране 18 июня пройдут президентские выборы. Позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться.

Также он заявил, что Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования сбития самолета Boeing 737-800NG. Украина не знает ни имен подозреваемых, ни то, что им инкриминируют.