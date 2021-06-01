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Делегация Ирана проведет переговоры в Украине по сбитому авиалайнеру МАУ

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Киев, Вторник 01 июня 2021 15:32
Делегация Ирана проведет переговоры в Украине по сбитому авиалайнеру МАУ Фото: в Украину прибыла делегация Ирана для переговоров по сбитому авиалайнеру МАУ (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Делегация Ирана во главе с замминистра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандом прибыла в Украину для переговоров по сбитому в январе 2020 года под Тегераном самолета МАУ. Стороны обсудят технические и правовые вопросы.

Об этом в Twitter сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

"Делегация Исламской республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандом прибыла сегодня в Украину для проведения третьего раунда переговоров по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", – написал Моради.

Накануне замглавы МИД Украины Евгений Енин обсудил со своей коллегой из Канады Мартой Морган подготовку к этим переговорам. "Мы едины в нашей позиции относительно привлечения всех виновных в этой жуткой катастрофе к ответственности", - написал он в своем Facebook.

Ранее Енин отмечал, что в Иране 18 июня пройдут президентские выборы. Позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться.

Напомним, Енин заявил, что Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования сбития самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Украина не знает ни имен подозреваемых, ни то, что им инкриминируют.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.

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