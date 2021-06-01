Делегация Ирана проведет переговоры в Украине по сбитому авиалайнеру МАУ

Делегация Ирана во главе с замминистра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандом прибыла в Украину для переговоров по сбитому в январе 2020 года под Тегераном самолета МАУ. Стороны обсудят технические и правовые вопросы.

Об этом в Twitter сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

"Делегация Исламской республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандом прибыла сегодня в Украину для проведения третьего раунда переговоров по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", – написал Моради.

Накануне замглавы МИД Украины Евгений Енин обсудил со своей коллегой из Канады Мартой Морган подготовку к этим переговорам. "Мы едины в нашей позиции относительно привлечения всех виновных в этой жуткой катастрофе к ответственности", - написал он в своем Facebook.