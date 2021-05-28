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Иран до сих пор не назвал имена подозреваемых в катастрофе самолета МАУ, - Енин

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Пятница 28 мая 2021 13:17
Иран до сих пор не назвал имена подозреваемых в катастрофе самолета МАУ, - Енин Фото: заместитель главы МИД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования сбития самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Украина не знает ни имен подозреваемых, ни то, что им инкриминируют.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода".

По словам дипломата, в Украине есть большое количество вопросов к иранской стороне относительно расследования, которое Тегеран представил 21 февраля.

"Мы до сих пор не имеем даже минимальной информации относительно квалификаций, которые инкриминируются подозреваемым или обвиняемым в иранском уголовном производстве. Тем более, мы не знаем банально даже их имен", - подчеркнул Енин.

Он отметил, что вопрос справедливости в расследовании и наказании виновных является принципиальным для Украины и государств-партнеров, чьи граждане также погибли в авиакатастрофе по вине Ирана.

"Мы неоднократно говорили, что просто купить нас уровнем компенсации не удастся. Мы идем в этом переговорном процессе не сами, а в формате широкой переговорной коалиции. Мы в очень достойной компании, именно это обеспечит, в конце концов, успех переговорного процесса", - добавил Енин.

Напомним, Иран сообщил о выдвижение обвинений 10 должностным лицам Ирану по делу о крушении самолета МАУ.

Ранее Енин заявил, что сомневается в правдивости информации на этот счет.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.

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