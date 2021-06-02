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Почалися переговори з Іраном щодо збитого рейса МАУ: на чому наполягатиме Україна

Автор: РБК-Україна

В Україні почалися переговори з іранською стороною щодо збитого рейса Міжнародних авіаліній України (МАУ). Україна проситиме підтвердити факт завершення слідства.

Про це у Twitter повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Переговори триватимуть два дні. Українська сторона має низку питань.

"Сьогодні розпочинаються 2-денні переговори з Іраном у справі PS753. Наполягатиму на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання. Якщо воно, звізно, розпочато", - написав Мамедов.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що делегація Ірану на чолі з заступником міністра закордонних справ країни Мохсеном Бахарвандом прибула в Україну для переговорів по збитому в січні 2020 року під Тегераном літака МАУ. Сторони обговорять технічні та правові питання.

Раніше заступник глави МЗС Євген Єнін зазначав, що в Ірані 18 червня пройдуть президентські вибори. Позиція іранської сторони щодо розслідування катастрофи літака МАУ може змінитися.

Також він заявив, що Іран досі не виконав свої обіцянки в рамках розслідування збиття літака Boeing 737-800NG. Україна не знає ні імен підозрюваних, ні те, що їм інкримінують.

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