Начали новый год с обстрелов: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"
С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики четыре раза открыли огонь по позициям военных Украины. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь, а именно:
- в направлении Широкино - открыли огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новолуганского - обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия;
- в сторону Водяного - вели огонь из противотанковых гранатометов;
- неподалеку Зайцево - противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - пишет пресс-служба ООС.
Напомним, РБК-Украина писало, что 22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.
Впрочем, уже на следующий день боевики Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям защитников Украины.
Германия и Франция, со своей стороны, призвали РФ соблюдать прекращение огня на Донбассе.