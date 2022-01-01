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Начали новый год с обстрелов: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 17:28
Начали новый год с обстрелов: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" Фото: боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину" (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики четыре раза открыли огонь по позициям военных Украины. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь, а именно:

  • в направлении Широкино - открыли огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Новолуганского - обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия;
  • в сторону Водяного - вели огонь из противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Зайцево - противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - пишет пресс-служба ООС.

Напомним, РБК-Украина писало, что 22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Впрочем, уже на следующий день боевики Российской Федерации трижды открыли огонь по позициям защитников Украины.

Германия и Франция, со своей стороны, призвали РФ соблюдать прекращение огня на Донбассе.

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