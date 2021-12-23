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Германия и Франция призвали РФ соблюдать прекращение огня на Донбассе

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Четверг 23 декабря 2021 21:24
Германия и Франция призвали РФ соблюдать прекращение огня на Донбассе Фото: Германия и Франция призвали РФ соблюдать прекращение огня на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительства Германии и Франции призвали Россию соблюдать восстановление полного прекращения огня на Донбассе. При этом они просят продолжить Украину и РФ обсуждать дальнейшие шаги в гуманитарной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить обсуждение дальнейших шагов в гуманитарной сфере, например, открытие пропускных пунктов и обмен задержанными, наряду с остальными выводами Парижского саммита 2019 года", - заявили в Министерствах иностранных дел Германии и Франции.

Напомним, вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не надеется на установление перемирия до Рождества.

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