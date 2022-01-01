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Почали новий рік з обстрілів: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

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Субота 01 січня 2022 17:28
Почали новий рік з обстрілів: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу" Фото: бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, проросійські бойовики чотири рази відкрили вогонь по позиціях військових України. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації чотири рази відкрили вогонь, а саме:

  • в напрямку Широкине - відкрили вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Новолуганського - обстрілювали з гранатометів й стрілецької зброї;
  • у бік Водяного - вели вогонь з протитанкових гранатометів;
  • неподалік Зайцеве - противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - пише пресслужба ООС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 22 грудня Тристороння контактна група домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Втім, вже на наступний день бойовики Російської Федерації тричі відкрили вогонь по позиціях захисників України.

Німеччина і Франція, зі свого боку, закликали РФ дотримуватися припинення вогню на Донбасі.

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