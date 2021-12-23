ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Новина українською →
Донбасс, Четверг 23 декабря 2021 17:25
Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину" Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Шумов. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Также боевики обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4. Оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, 22 декабря на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

Кроме того, вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"