Обстрелы и беспилотник: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"
В четверг, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Шумов. Оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Также боевики обстреливали украинские позиции вблизи Золотого-4. Оккупационные войска совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.
Напомним, 22 декабря на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.
Кроме того, вчера Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.