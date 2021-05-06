Началась встреча Блинкена с Зеленским

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он сегодня находится с визитом в Киеве .

Об этом сообщили в пресс-службе ОП .

Зеленский отметил, что эта встреча "очень важна для независимости и суверенитета Украины".

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне ... США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.

После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США кратко пообщаются с представителями СМИ.