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Началась встреча Блинкена с Зеленским

Автор: РБК-Украина

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он сегодня находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Зеленский отметил, что эта встреча "очень важна для независимости и суверенитета Украины".

"Для меня лично и для Украины очень приятно и это честь - принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, нашего стратегического партнера, на таком высоком уровне ... США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", - сказал Зеленский.

После завершения переговоров глава государства и госсекретарь США кратко пообщаются с представителями СМИ.

Напомним, Блинкен уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее главы фракций Верховной рады провели встречу с Блинкеном. В частности, просили назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Владимир Зеленский