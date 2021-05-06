Розпочалася зустріч Блінкена з Зеленським

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він сьогодні перебуває з візитом в Києві.
Про це повідомили у прес-службі ОП.
Зеленський відзначив, що ця зустріч "дуже важлива для незалежності та суверенітету України".
"Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь - приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні... США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку", - сказав Зеленський.
Після завершення переговорів глава держави та держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.
Нагадаємо, Блінкен вже зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Раніше голови фракцій Верховної ради провели зустріч з Блінкеном. Зокрема, просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін в якості посла на постійній основі.
Більш докладно про те, як проходить візит Блінкена до Києва - в матеріалі РБК-Україна.