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Розпочалася зустріч Блінкена з Зеленським

Автор: РБК-Україна

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він сьогодні перебуває з візитом в Києві.

Про це повідомили у прес-службі ОП.

Зеленський відзначив, що ця зустріч "дуже важлива для незалежності та суверенітету України".

"Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь - приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні... США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку", - сказав Зеленський.

Після завершення переговорів глава держави та держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, Блінкен вже зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Раніше голови фракцій Верховної ради провели зустріч з Блінкеном. Зокрема, просили призначити спецпредставника по Україні Крістіну Квін в якості посла на постійній основі.

Більш докладно про те, як проходить візит Блінкена до Києва - в матеріалі РБК-Україна.

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