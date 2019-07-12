Выборы в Раду: полиция зарегистрировала уже более 3 тыс. сообщений о нарушениях

С начала предвыборной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду полиция зафиксировала уже 3383 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

По информации советника главы МВД Ивана Стойко, больше всего сообщений касается незаконной агитации - 2 213, подкупа избирателей - 306, хулиганства - 89. Лидерами по регистрации правонарушений является Киев - 343, Запорожская область - 270, Харьковская - 267, Одесская - 223, Донецкая - 222 и Луганская - 155.

"С начала предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов полиция уже зарегистрировала 3383 обращение относительно нарушения избирательного законодательства. Открыто 167 уголовных производств и составлено 695 админпротоколов", - говорит Стойко.

Также сообщается, что в связи с приближением внеочередных парламентских выборов с 15 июля правоохранители всех органов системы МВД: Национальная полиция, Национальная гвардия Украины, ГСЧС Украины, Государственная пограничная служба Украины и Государственная миграционная служба переходят на усиленный вариант несения службы.

"Уже сейчас пограничники сосредоточили свои усилия, чтобы не допустить провокационные группы, которые хотели бы дискредитировать выборы в Украине. Будет четкое пересечение границы. В повышенной готовности находятся все кинологические подразделения и взрывотехника. Будет работать 80 групп взрывотехников ГСЧС", - отметил Стойко.

Напомним, в мажоритарных округах на выборах в Верховную раду Украины баллотируется 161 кандидат-однофамилец. В КИУ отмечают, что использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией.