Вибори в Раду: поліція зареєструвала вже понад 3 тис. повідомлень про порушення

З початку предвиборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної ради поліція зафіксувала вже 3383 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією радника глави МВС Івана Стойка, найбільше повідомлень стосується незаконної агітації - 2 213, підкупу виборців - 306, хуліганства - 89. Лідерами по реєстрації правопорушень є Київ - 343, Запорізька область - 270, Харківська - 267, Одеська - 223, Донецька - 222 і Луганська - 155.

"З початку передвиборної кампанії позачергових парламентських виборів поліція вже зареєструвала 3383 звернення щодо порушення виборчого законодавства. Відкрито 167 кримінальних проваджень та складено 695 адмінпротоколів", - говорить Стойко.

Також повідомляється, що в зв'язку з наближенням позачергових парламентських виборів з 15 липня правоохоронці всіх органів системи МВС: Національна поліція, Національна гвардія України, ДСНС України, Державна прикордонна служба України та Державна міграційна служба переходять на посилений варіант несення служби.

"Уже зараз прикордонники зосередили свої зусилля, щоб не допустити провокаційні групи, які хотіли б дискредитувати вибори в Україні. Буде чіткий перетин кордону. У підвищеній готовності знаходяться всі кінологічні підрозділи і вибухотехніки. Працюватиме 80 груп вибухотехніків ДСНС", - зазначив Стойко.

Нагадаємо, в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради України балотується 161 кандидат-однофамілець. У КВУ відзначають, що використання кандидатів-клонів на виборах є маніпулятивною технологією.