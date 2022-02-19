С начала суток оккупанты 12 раз открывали огонь: применяли тяжелую артиллерию и минометы

С начала суток, 19 февраля, пророссийские боевики устроили 12 обстрелов на Донбассе. Из них 11 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

За прошлые сутки, 18 февраля, боевики 66 раз нарушали режим прекращения огня.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Отметим, что обострение на Донбассе продолжается третий день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.

В частности, сообщалось, что боевики, 18 февраля, 65 раз открывали огонь, вели обстрел из жилых кварталов.

РБК-Украина сообщало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.