ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты за сутки устроили 65 обстрелов на Донбассе: били из населенных пунктов

Новина українською →
Донбасс, Суббота 19 февраля 2022 02:19
Оккупанты за сутки устроили 65 обстрелов на Донбассе: били из населенных пунктов Фото: оккупанты за сутки устроили 65 обстрелов на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

С начала суток пророссийские боевики устроили 65 обстрелов в Донбассе. Из них 51 - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, а также вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС также сообщили, что во время обстрелов КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна управления верховного комиссара ООН, боевики применили минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших нет.

"Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей", - отметили в штабе.

Там подчеркнули, что не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

РБК-Украина сообщало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.

Отметим, что обострение на Донбассе продолжается третий день. В течение 17 и 18 февраля боевики более 100 раз обстреляли позиции ООС и населенные пункты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти