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З початку доби окупанти 12 разів відкривали вогонь: застосовували важку артилерію та міномети

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Донбас, Субота 19 лютого 2022 07:33
З початку доби окупанти 12 разів відкривали вогонь: застосовували важку артилерію та міномети Фото: бойовики на Донбасі 12 разів відкривали вогонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

З початку доби, 19 лютого, проросійські бойовики влаштували 12 обстрілів на Донбасі. З них 11 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Тричі Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Гранітне та Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм.
  • Тричі Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Болотене - з мінометів калібру 82 мм.
  • Водяне - з мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

За минулу добу, 18 лютого, бойовики 66 разів порушували режим припинення вогню.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Зазначимо, що загострення на Донбасі триває третій день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.

Зокрема, повідомлялося, що бойовики, 18 лютого, 65 разів відкривали вогонь, вели обстріл з житлових кварталів.

РБК-Україна повідомляло, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.

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