З початку доби окупанти 12 разів відкривали вогонь: застосовували важку артилерію та міномети

З початку доби, 19 лютого, проросійські бойовики влаштували 12 обстрілів на Донбасі. З них 11 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Зазначимо, що загострення на Донбасі триває третій день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.

Зокрема, повідомлялося, що бойовики, 18 лютого, 65 разів відкривали вогонь, вели обстріл з житлових кварталів.

РБК-Україна повідомляло, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.