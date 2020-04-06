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На Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции

Новости » Происшествия     06.04.2020 - 15:14
На Донбассе боевики один раз обстреляли украинские позиции
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Среди украинских военных потерь нет

От начала суток боевики один раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с начала суток враг один раз нарушил режим тишины. Утром, в направлении села Набережное около 07:15, оккупанты выпустили по украинским позициям Павлополя 8 мин калибра 82-мм, использовали противотанковый ракетный комплекс и вооружение БМП.

Как отмечается, военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника. Среди украинских военных потерь нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 апреля, на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Кроме того, украинские военные на Донбассе, 5 апреля, сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Беспилотник "Застава" Bird Eye 400, который с 2012 года производится на территории Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 4 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Сутки на Донбассе: 14 раз нарушили режим "тишины", ранен военный На Донбассе сбили российский беспилотник
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